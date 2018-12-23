«УАЗ» назвал список новинок на 2019 год

Пресс-служба компании «УАЗ» огласила список новых моделей, которые появятся в продаже на российском авторынке в 2019 году. Так, в следующем году дилеры ульяновского автогиганта приступят к продажам внедорожника Patriot, оснащенного автоматической коробкой передач, а также спецверсий внедорожника «Хантер» и нестареющей «Буханки».

Пожалуй, самой ожидаемой новинкой «УАЗа» в следующем году является Patriot, укомплектованный автоматической КПП. Ожидается, что его продажи стартуют осенью. Коробка передач Punch 6L50 будет работать в связке с двигателем ZMZ с рабочим объемом в 2,7-литра. Мощность мотора составляет 150 лошадиных сил.

Кроме того, на рынок выйдут специальные версии моделей Hunter и «Буханка», однако точных сведений о том, когда именно будут представлены эти автомобили, пока нет.