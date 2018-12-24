ТОП самых ожидаемых автомобилей 2019 года

Будущий год должен оказаться для мирового авторынка весьма богатым на новинки. Эксперты составили список из 40 легковых автомобилей, а также грузовиков и внедорожников, которые появятся в продаже в 2019 году и вызывают большой интерес среди автолюбителей.

Согласно рейтингу, составленному изданием Business Insider, в следующем году компания Audi готовит сразу несколько своих новых моделей: это обновленная линейка A6, A7 и A8, а также рестайлинговый внедорожник Q8 и электрокар E-Tron.

Баварцы из BMW начнут продажи нового 3-Series купе 8-Series, а также родстера Z4. Кроме того, ожидается, что в 2019-м стартует реализация новой генерации кроссовера X5 и флагмана X7.

Компания Hyundai на будущий год готовит водородный кроссовер Nexo и 8-местный флагман Palisade. Также вероятен выход на рынок нового Santa Fe.

В линейке Land Rover появится возрожденный Defender и второе поколение Range Rover Evoque, а Mercedes-Benz начнет продажи нового седана A-Class, спорткара AMG GT, новой генерации внедорожника GLE, электрокара EQC и рестайлингового G-Wagon.

Porsche готовит к выходу в 2019 году третье поколение Cayenne, восьмую генерацию 911-го, а также электрический седан Taycan.

Итальянцы из Lamborghini планируют полноценный старт продаж кроссовера Urus, а McLaren выпустит новую версию суперкара 720S, в то время как Tesla подготовит серийную версию модели Model Y.

Модельный ряд компании Honda пополнится кроссовером Passport, а Cadillac компактным «паркетником» XT4.