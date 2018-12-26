ТОП-7 автомобилей по цене до 750 тысяч рублей

Аналитики составили семерку лучших предложений на российском авторынке, стоимость которых в базовых комплектациях составляет до 750 тысяч рублей.

Первая строчка этого рейтинга, составленного изданием 110km.ru, занял Ford Focus. Стартовый ценник этой модели составляет 731 тысячу рублей. «Фокусы» продают с 1,6-литровыми двигателями мощностью 85, 105 и 125 лошадиных сил. Связку им составляет 5-диапазонная МКПП или 6-скоростной «робот». Пару 1,5-литровым турбированным 150-сильным агрегатам составляет классический 6-диапазонный «автомат».

Второе место в этом рейтинге было отдано Renault Logan Stepway. Цена базовой комплектации этой модели составляет 662 тысячи рублей. Автомобиль продается с 1,6-литровыми бензиновыми моторами на 82, 102 и 113 лошадиных сил. Пару им всем составляет как МКПП, так и 4-диапазонный «автомат».

Тройку лидеров замыкает Lifan Solano со стартовым ценником от 587 тысяч 900 рублей. Китайский седан комплектуется 1,5-литровым бензиновым агрегатом на 100 лошадиных сил. В более мощной версии 4-дверка оснащается 1,8-литровым мотором на 133 л.с. В качестве трансмиссий доступны МКПП и бесступенчатый «вариатор».

Далее в данном ТОП-е расположились: Kia Rio (базовая стоимость 682 тысячи 900 рублей), Skoda Rapid (от 646 тысяч рублей), Datsun mi-DO (от 446 тысяч рублей) и Lada XRay Cross (от 729 тысяч рублей).