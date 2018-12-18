Советскую СМЗ С-3Д «Инвалидка» продают в Великобритании

На электронном аукционе Ebay выставлен весьма любопытный лот – советская мотоколяска СМЗ С-3Д «Инвалидка». Автомобиль, основным предназначением которого является функция транспортного средства для людей с ограниченными возможностями, продают в Великобритании.

Машина 1987 года выпуска окрашена в зеленый цвет кузова, который, к слову, как и салон, находится в весьма посредственном состоянии, поскольку машина уже долгое время хранится на стоянке. Приводит в движение мотоколяску мотор на 0,35 литра, мощность которого составляет 14 лошадиных сил. Пару двигателю составляет 4-ступенчатая «механика».

Не совсем понятно, как этот мини-автомобиль, выпускавшийся в период с 1970 по 1997 год, оказался в Великобритании, так как официально туда СМЗ С-3Д не поставлялась.

Примечательно, но в описании к объявлению указано, что доставка в Российскую Федерацию невозможна.

Итоговая цена машины не определена. На сегодняшний день сделано 9 ставок на данный лот, а текущая стоимость составляет 1 тысячу 20 фунтов, что эквивалентно сумме примерно в 85 тысяч рублей.