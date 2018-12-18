Скидки при оплате штрафов в России могут отменить

Власти страны решили подсчитать, сколько убытков им принесла действующая возможность автомобилистов, предполагающая пятидесятипроцентную скидку при оплате штрафов в течение 20 дней. Итоги работы заставили их задуматься о том, чтобы отменить эту привилегию.

Энтузиасты подсчитали, что только Татарстан ежегодно недополучает около 3 миллиардов рублей из-за действующих скидок. А ведь эти деньги можно было пустить на ремонт дорожного покрытия и развитие инфраструктуры.

Эксперты же отмечают, что на самом деле данная система была придумана не для того, чтобы сэкономить деньги нарушителей, тем более, что скидка недоступна при оплате злостных нарушений. Однако, наличие скидки стимулировало водителя быстрее расплатиться со штрафом, ведь в экономии заинтересован каждый. Таким образом в ГИБДД стало намного меньше просроченных штрафов. Только за первое полугодие эта цифра сократилась ещё на 10 процентов.

Сообщается, что данную инициативу вряд ли одобрят, поэтому водители могут, как и прежде рассчитывать на скидку в 50 процентов. Более того, сейчас на рассмотрении находится законопроект, который предполагает продление двадцатидневного срока в том случае, если письмо счастья дошло до водителя с опозданием.