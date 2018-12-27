Штраф за езду без прав вырастет до 30 тысяч рублей

В профильном ведомстве рассказали о своих планах пересмотреть размер штрафа относительно рецидивистов, которые были вновь пойманы на езде без прав.

Отметим, что в настоящий момент за управление транспортным средством без прав положен штраф суммой от 5 до 15 тысяч рублей. Однако, в профильном министерстве полагают, что это слишком малоэффективная санкция и её нужно ужесточить.

Так, уже с нового года штраф может вырасти вплоть до 30 тысяч рублей. Кроме того, за повторное нарушение правил может появиться санкция в виде административного ареста на срок до 15 суток. В некоторых случаях наказанием может послужить 200 часов принудительных работ. Выбирать меру пресечения будет суд.

Стоит отметить, что в наступающем году ГИБДД планирует ужесточить контроль за работой автошкол, так как показатель уровня обучения кандидатов в водители понижается с каждым годом. Всё больше людей не справляются с экзаменами с первого раза. Да и аварийная статистика неутешительна. Только с начала года в стране произошло около 9 тысяч дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж вождения которых не превышает 2-х лет.