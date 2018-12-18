Seat Ateca получит пакет доработок для сильного бездорожья

Seat Ateca получит пакет доработок для сильного бездорожья

Одно из немецкий ателье создало оригинальный пакет опций для популярного кроссовера модели Seat Ateca. Сообщается, что он будет адаптирован для сильного бездорожья.

Так, дорожный просвет паркетника вырос на 2 сантиметра. Коммерческое имя пакета доработок – All Terrain, а цены стартуют от 14 000 евро.

Мастера ателье сообщают, что с их пакетом обновлений автомобиль станет настоящим внедорожником. Он получит улучшенную оптику, для того, чтобы хорошо видеть перед собой дорогу даже ночью. Колёсные арки станут более объёмными, а на кузове появится спойлер и защитные панели по всему периметру. Благодаря установленному обвесу паркетник вырос в ширину на 35 миллиметров.

В пакет опций также входят колёса с диаметром в 16 дюймов. Традиционно набор получил систему выхлопа, состоящую из четырёх патрубков. А для того, чтобы добавить автомобилю брутальности, ателье предлагает обтянуть кузов матовой плёнкой цвета хаки.

 

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