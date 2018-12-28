Российских чиновников пересадят на корейские автомобили

В профильном управлении, которое занимается делами президента страны, решили немного сэкономить бюджетные средства. Для этого чиновникам пришлось отказаться от люксовых немецких автомобилей. А на выделенные 400 миллионов рублей страна приобрела машины Genesis.

Сообщается, что всего было куплено 156 экземпляров автомобилей данного бренда. На такой ход управленцы были вынуждены пойти из-за того, что немецкие машины сильно подорожали и обходились примерно в два с половиной раза дороже, нежели не менее качественные и комфортные автомобили корейского производителя.

Что касается продаж бренда Genesis в России, то на рынке самой доступной моделью является версия G70, которая стоит от 1 миллиона 999 тысяч рублей. Если же приобретать эту же модель, но в топовой модификации, то за неё придётся отдать на 4 миллиона больше.