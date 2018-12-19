Представлен новый Porsche 718 T

Люксовый бренд представил свой обновлённый автомобиль, получивший название Porsche 718 T. Отметим, что такая буква появляется, если производитель облегчил массу модели.

В этом же случае сообщается, что модель стана 15 килограммов тяжелее, нежели актуальная модификация. И это при том, что ценник вырос более, чем на 5 тысяч долларов. Эксперты же пояснили, что маркетологи слишком буквально воспринимают слово «лёгкость». В данном случае производитель имеет ввиду то, что на этой машине будет невероятно легко ездить и ничего не будет отвлекать от дороги. В частности, была занижена подвеска, а также использовалась механическая блокировка дифференциала. Вместо колёс на 18 дюймов, теперь машина оснащается великолепными двадцатидюймовыми колёсами.

Салон автомобиля весьма неординарный. Первое, что бросается в глаза – отсутствие системы мультимедиа. Вместо неё зияет внушительно размера дыра. Хотя, производитель уточняет, что при желании, автомобиль могут оснастить мультимедийной системой абсолютно бесплатно.

Технические характеристики модели остались прежними. Мотор с мощностью в 300 лошадей может разогнаться до первой сотни всего за 5.1 секунду, максимальная скорость движения – 275 километров в час.