Появление в России новых VW Jetta и Polo откладывается

Несмотря на весьма неплохой спрос в стране, компания Volkswagen не спешит с выводом на российский авторынок новых поколений своих популярных моделей Jetta и Polo. Выход двух важных новинок марки откладывается как минимум на год и более.

Согласно информации, распространенной изданием «Авторевю», представленный еще в январе 2018 года седан Volkswagen Jetta доберется до нашей страны не в начале 2019-го года, как предполагалось первоначально, а к его концу. При этом сборка предыдущей генерации этой модели в Нижнем Новгороде завершилась еще в мае.

Что касается нового поколения Volkswagen Polo, то он и вовсе обновится не раньше 2020 года. Пока компания продолжает производство текущей генерации на предприятии в Калуге, а сроки появления новинки на российском рынке не определены.