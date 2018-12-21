Полицейские смогут вскрывать автомобили

Профильное министерство подготовило ряд правок в закон «О полиции». Сообщается, что среди прочего там идёт речь о том, что правозащитники смогут вскрывать любые машины. Однако, это будет считаться законным только в том случае, если в транспортном средстве находится подозреваемый в преступлении или несовершеннолетний гражданин без присмотра.

Кроме того, полицейские будут иметь право проникать в автомобили, попавшие в аварию, если внутри будет находиться ребёнок или же человек, которому необходима медицинская помощь. Не смогут оставаться за рулём в случае ДТП и пьяные водители. Также, планируется разрешить сотрудникам вскрывать машины в том случае, если есть вероятность теракта.

На данный момент правки были отправлены на антикоррупционную экспертизу. Однако, специалисты сообщают, что они могут и не пройти её, ведь в стране всё ещё сохраняется достаточно высокая коррупционная преступность в рядах полиции. А принятие этих правок ещё больше развяжет руки нерадивым сотрудникам МВД.