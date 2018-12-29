Отзыв владельца Лада Калина (2018): за свои деньги лучшее, что можно выбрать

Начну издалека. Родители воспитывали меня настоящим патриотом, учили любить страну и всё что она для меня делает. Первой машиной в семье был Жигули 2103. Еще тогда я решил, что куплю отечественный автомобиль по идеологическим соображениям. На тот момент самым престижным была 99-ка. И конечно же я хотел её. Шли года. Конечно же мне понравились иномарки больше русского авто и я уже не так сильно был уверен, что стоит покупать наши тазики. Разница была огромной. Очень сильно хотел Митсубиси или Хёндэ. Недостижимой мечтой была Ауди.

И всё же, когда появились деньги хватало либо на замученную иномарку, либо на нормальный отечественный автомобиль. Выбор пал на Лада Калина 1 поколения (10 лет). Честно сказать я был немало удивлён, что Калина настолько хороша для своих лет. Довольно продуманная эргономика, датчики, простота и неприхотливость в конструкции и обслуживании. В общем итоге мне настолько понравилось, что я решил взять новую Калину второго поколения.

Я долго выяснял — какие есть проблемы, подводные камни, что выйдет из строя первым. Опросил немало владельцев такси, торговых представителей, обычных автолюбителей-владельцев данной модели. А уж сколько видеороликов было пересмотрено….

Выбор пал на Лада Калина Кросс в комплектации Люкс цвета апельсин с роботизированной механикой. Заказывал у дилера, оставлял предоплату, но мне так ничего и не привезли, объяснив, что в данный момент завод переходит на новую модель Гранта Кросс.

Психанул и взял то, что было на роботе, это был Хетчбэк Лада Калина Белое Облако в комплектации «Норма». Уже через два дня я жалел, что взял не то, что собирался. Но наверное я сделал бы так же, если бы вернулся назад. Что я могу сказать? Автомобиль не приносит мне хлопот. Я ничего с ним не делаю, только своевременно отвожу к дилеру на ТО. У меня очень большой пробег 5000 км в месяц. За полгода пробежал 36000 км. Считаю, что могу судить о преимуществах и недостатках этого авто.

Преимущества — стоимость — за 517000 руб., всё та же простота и неприхотливость. Оцинкованный кузов, днище с антикором. Неплохая шумоизоляция. Современный вид салона, и в меру агрессивный фасад авто (если, конечно можно применять слово «агрессивный» к данной модели). У меня отличная коробка, вождение на которой доставляет мне немало удовольствия! По ходовым характеристикам на трассе мало кто может поспорить со мной. Лишь Фольксваген Поло и Шкода Рапид смогли продемонстрировать превосходство в классе. Остальные либо не хотят, либо не могут. Средняя скорость по трассе 140 км/ч максимум — 160 км/ч, дальше не то что страшно, не вижу необходимости. Держит дорогу превосходно! Расход в среднем 7,0-7,2 л в смешанном режиме.

Часто подвожу людей, пользующихся «Бла-бла Каром». В конце поездки спрашиваю о комфорте езды на роботе, никто не сказал, что ощутил клевки или толчки. Тут дело и в том, что я умело пользуюсь коробкой и в доработанных алгоритмах переключения, которые допилили в 2018 году.

Из недостатков — на мой взгляд слишком тёмная тонировка стёкол, называемая почему-то «лёгкой». Отвратительно защищённой от солнечных бликов приборную панель. При ярком солнце приборов практически не видно! И очень неточный датчик уровня топлива. Начинает пищать при запасе хода в сто километров! Это никуда не годится! На заправке вечно ломаю голову — у меня уже пусто, или ещё литров 10… Так же не радуют звуки издаваемые поворотником — слишком громко. Понятно для чего это сделано, но ведь может наступить и обратный эффект при нежелании испытывать дискомфорт, не захочется его вообще трогать.

Да, чуть не забыл — по коробке есть значительный недочёт — назад ехать она упорно не хочет — чуть какая горка и это очень сложная проблема для неё. Вплоть до отказа взбираться на неё. И хотя мне говорят, что автоматы назад едут плохо все, не считаю это весомым оправданием.

А ещё не написал о штатной охранной системе. Она очень даже не дурна. И у меня не было бы особого желания установить что-то более серьёзное, если бы не одно обстоятельство — радиус действия. Чтобы снять с блокировки, нужно подойти почти вплотную. После «Старлайновской» сигналки, это выглядит как издевательство! При чём на Ларгусе такой проблемы нет. А официалы сказали, что допустимы радиус 1,5 метра. Это никуда не годится!

Своим выбором я очень доволен. За свои деньги — лучшее, что можно выбрать!

Автомобиль: Lada Kalina

Год выпуска: 2018

Пробег на момент написания отзыва: 36000 км

Объем двигателя: 1,6

Мощность двигателя: 106 лошадиных сил

Тип трансмиссии: «робот»

Тип топлива: бензин

Привод: передний

Расположение руля: слева

Автор: Андрей

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