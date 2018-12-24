Опубликовано очередное фото возрожденной Toyota Supra

В Сети появилось очередное фото возрожденной Toyota Supra. Снимок задней части японского спорткара появился на сайте SupraMKV.

На фотографии можно увидеть полированные патрубки выхлопной системы новинки, центральный стоп-сигнал, выполненный в духе спортивных автомобилей, а также крышку багажника со спойлером. Визуально корма новой «Супры» практически не отличается от концепт-кара FT-1, показанного еще в 2014 году.

Напомним, что официальная презентация возрожденной Toyota Supra состоится в январе 2019 года на автомобильной выставке в Детройте. Купе построят на архитектуре BMW Z4, что подразумевает множество с этим автомобилем деталей, в том числе и двигатель. Речь идет о 3-литровом 6-цилиндровом агрегате с двойным турбонаддувом, правда его мощность пока не объявлена. В соплатформенном BMW Z4 его отдача равна 340 лошадиным силам при 500 Нм максимального крутящего момента.