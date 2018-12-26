Обновленный Nissan Kicks получил гибридную версию

Компания Nissan представила гибридную версию кроссовера Kicks с приставкой e-Power, но, правда, пока только в концептуальной модификации. На вывод серийной модификации данной модели японцы дали себе год-два.

Ожидается, что в продажу новинка поступит в конце 2020 года. Производство гибридного “паркетника” будет вестись на мощностях предприятия “Ниссан” в Бразилии.

Приводить в движение машину будет силовая установка, которой сейчас комплектуются модели Nissan Note e-Power и Nissan Leaf. Мощность агрегата составит порядка 109 лошадиных сил.

Напомним, что компактный кроссовер Nissan Kicks создан на архитектуре V от хэтчбека Nissan Micra. Автомобиль производят в Малайзии, Китае, Мексике и Бразилии. В США, Канаде и Латинской Америке модели Kicks является сменщиком популярной модели Juke.