Названы самые популярные подержанные марки автомобилей в России

Российские аналитические агенства назвали список самых популярных марок подержанных автомобилей в стране по состоянию на ноябрь 2018 года.

Согласно статистике, за предыдущий месяц в стране было куплено 280 тысяч 739 б/у-иномарок, а также 138 тысяч 775 отечественных легковушек с пробегом (-5,4%).

Лидером вторичного рынка страны по-прежнему остается Lada – за ноябрь покупателями было приобретено 119 тысяч 919 подержанных машин этой марки (-5%). На второй строчке идет Toyota – 25 тысяч 175 перепроданных автомобилей (-48,5%), а ТОП-3 замыкает Kia – 21 тысяча 181 перепроданный автомобиль, что соответствует росту в годовом сравнении на 15,8%.

Четвертым и пятым в этом списке оказались Hyundai и Nissan – 19 тысяч 219 и 18 тысяч 862 проданных б/у автомобиля соответственно.

Во второй десятке расположились: Ford (18 тысяч 825 единиц), Volkswagen (18 тысяч 312 перепродаж), Chevrolet (18 тысяч 285 штук), а также Renault и Mitsubishi (16 тысяч 962 и 11 тысяч 873 перепродажи соответственно).