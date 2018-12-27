Mercedes AMG-GT получил новый аэродинамический пакет

Компания Mercedes-Benz представила свой фастбэк AMG-GT GT 63 S со специальным аэродинамическим пакетом. Машину оснастили внешней отделкой Carbon Package, Night Package и Aero Package.

«Топовая» версия фастбэка получила диффузор, увеличенный сплиттер, дополнительные воздухозаборники в переднем бампере и арках, а также оптимизированные передний и задний фартуки.

Стоимость комплекта составляет 3 тысячи 391 евро или 270 тысяч рублей по актуальному курсу.

У данного пакета есть один минус – он не совместим с пакетами AMG Carbon и AMG Chrome, а также со сцепными устройствами.

В остальном же установить заводской аэрокомплект на 4-дверное купе AMG GT можно у официального дилера всего за один день.