Икарус решили возродить

В конце прошлого столетия многие страны закупали автобусы марки Икарус. Но производство транспортных средств было закрыто. Теперь же появилась информация о том, что легендарные автобусы было принято возродить.

12 лет назад венгерская компания стала частью холдинга под названием Измерительная техника. Спустя два года после этого события фирма представила несколько новых моделей. Многие транспортные компании начали постепенно отправлять заявки на приобретение Икарусов. Сейчас в Европе можно встретить даже низкопольные троллейбусы этого бренда.

Теперь же в сети было опубликовано изображение Ikarus-CRRC CityPioneer. Его изюминкой стало то, что он работает за счёт электричества. Разработчики рассказали, что в планах у них запуск полномасштабного производства с полной загрузкой конвейера.

Весит новый транспорт больше 18 тонн. Мощность электроустановки составляет 240 кВт. Полного заряда хватит на то, чтобы автобус ездил в течение 6 часов. Стоимость новинки пока что держите в тайне, а первые модели сойдут с конвейера уже в новом году.