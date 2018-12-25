Hyundai не считает «АвтоВАЗ» конкурентом?

Концерн Hyundai неизменно остается одним из лидеров среди автомобильных компаний в России, с каждым годом завоевывая все большую долю на авторынке.

Весьма интересным на пресс-конференции компании, посвященной итогам подходящего к концу года, оказался вопрос журналистов, касающийся главных конкурентов марки в России, на который дал ответ управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

ТОП-менеджер в списке прямых соперников Hyundai на российском рынке назвал: родственную Kia, европейские бренды Renault и Volkswagen, а также японскую Toyota. К слову, все эти марки входят в пятерку по продажам в РФ. При этом лидера рынка РФ, компании «АвтоВАЗ» и ее бренда Lada, в этом ТОП-е не оказалось.

О причинах, по которым российская марка, возглавляющая местный рынок, была обделена вниманием «Хендэ», можно только догадываться. По мнению журналистов издания «Автовзгляд», в южнокорейской марке могли сознательно «забыть» упомянуть тольяттинцев, так как они уже на протяжении многих лет занимают лидирующие позиции по объемам продаж новых легковушек в России, но не исключено, что в Hyundai убеждены, что продукция «АвтоВАЗа» попросту недотягивает до уровня изделий «Хендэ».

Напомним, что сегодня Daily-Motor.Ru сообщал о намерениях Hyundai серьезно расширить линейку своих автомобилей в России в 2019 году. Среди новых моделей марки, которые появятся в продаже в стране в следующем году, фигурируют рестайлинговая Elantra, новое поколение Sonata, а также «заряженные» автомобили, выпускаемые под суббрендом N.