Hyundai назвал новинки для России на 2019 год

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai назвала список новых моделей, которые появятся в продаже на российском авторынке в 2019 году.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой марки, в следующем году до дилеров доберется обновленный седан C-класса Hyundai Elanra, а также новая генерация седана D-класса Sonata.

Первой на рынок выйдет «Элантра». Ее продажи должны начаться в феврале 2019 года. Автомобиль в ходе рестайлинга получил переработанный дизайн, который сильно отличается от дореформенной версии. При этом техническое оснащение седана должно остаться прежним.

Новая Sonata доберется до России в августе. Восьмая генерация этого седана бизнес-класса, премьера которой еще не состоялась, будет внешне сильно отличаться от предшественника.

Кроме того, на 2019 год Hyundai запланировала выпуск на российский авторынок линейки своих «заряженных» автомобилей. Так, весной в распоряжении дилеров появится спортивный хэтчбек i30 N, а вслед за ним N-версии моделей i30 Fastback и хэтча Veloster.

Последней новинкой Hyundai, которая может появиться на российском авторынке в следующем году, является большой кроссовер Polisade, однако не исключено, что в итоге машина доберется до нашей страны только в начале 2020 года.