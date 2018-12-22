Hyundai готовит к дебюту новый кроссовер Leonis

Компания Hyundai продолжает расширение своего модельного ряда в сегменте SUV, спрос на который на мировом рынке растет ни по дням, а по часам.

Очередной новинкой в классе кроссоверов станет ее новый субкомпактный «паркетник» под названием Leonis, первые фотографии которого на днях появились в интернете.

Автомобиль будут продавать на рынках Южной Кореи, Европы и США. Его тестовые испытания подходят к завершению, а официальный дебют запланирован на начало 2019 года.

Кроссовер построен на архитектуре моделей Kona/Encino. Длина автомобиля составит 4090 мм, ширина – 1770 мм, высота – 1555 мм, а колесная база будет равна 2600 мм.

Под капот кросса Leonis установят 1,6-литровый бензиновый мотор на 128 лошадиных сил, сочетающийся с 6-скоростной «механикой» или АКПП. Привод – только передний.

Предварительная стоимость базовой комплектации нового Hyundai Leonis на родном для компании корейском рынке составит порядка 15 миллионов вон, что эквивалентно сумме в 900 тысяч рублей по актуальному курсу.