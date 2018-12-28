«Гелики» нынче в дефиците. В России не хватает новых Mercedes G-Class

Отечественные дилеры компании Mercedes-Benz испытывают дефицит свободных внедорожников G-Class новой генерации. Несмотря на свою весьма высокую стоимость «Гелики» продаются как «горячие пирожки», а заказы на бензиновые версии автосалоны «Мерседеса» принимают со сроком ожидания без малого в полтора года.

Как пишет издание «Движок», основная причина, по которой в России наблюдается дефицит внедорожников G-Class, крайне маленькая квота, которую выделил автопроизводитель для РФ.

По словам представителей дилерских центров марки, каждый из дилеров получил всего по 4-5 таких автомобилей, которые сразу же были раскуплены.

На сегодняшний день свободных машин в наличии у дилеров нет. Приобрести новое поколение Mercedes-Benz G-Class можно только под заказ, правда последним покупателям придется ждать свои машины вплоть до 2020 года.

Что касается дизельных «Геликов», то они пока доступны в России только в рамках предварительных заказов. Дилеры пока не готовы назвать даже предварительные сроки старта их поставок клиентам.