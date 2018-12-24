Ford Ranger может вернуться в Россию

В базе данных Росстандарта появились сведения об автомобиле модели Ford Ranger. Отметим, что пикап вышел с отечественного рынка около трёх лет назад, когда автомобильный рынок в РФ терпел кризис.

С тех пор ситуация значительно улучшилось и российский рынок постоянно демонстрирует динамику роста. На основании этого бренд решил вернуть модель в продажу и продлил соответствующее соглашение до конца следующего года.

Пока что производитель не делал никаких официальных заявлений по этому поводу. Вероятнее всего детали этого решения станут известны немного позже. Цены на пикапы будут раскрыты ближе к весне.

Ходят слухи, что автомобиль в нашу страну может попасть уже в рестайлинговом виде. Кузов получит значительные изменения, хотя технические характеристики останутся прежними. Под капотом будет располагаться мотор с объёмом в 3.2 литра, который имеет мощность в 200 лошадиных сил. Ему альтернативой станет дизельный агрегат объёмом в 2.2 литра, который может развивать мощность от 131 до 160 лошадей. Все силовые агрегаты будут работать в паре с шестидиапазонной коробкой автоматического или механического типа.