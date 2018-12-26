«Буханка» получит обновлённую комплектацию

Бескапотные автомобили марки УАЗ получили ещё как минимум три года жизни. Сообщается, что они в базовой комплектации будут оснащаться системой спутниковой связи типа ЭРА-ГЛОНАСС. Соответствующее обновление уже было подтверждено документально.

В народе эти модели от УАЗ больше известны, как «буханка» и «головастик». Решение по поводу расширения базового оснащение было принято в соответствии с действующим законодательством. Освобождены от обязательной установки системы спутниковой связи только праворульные подержанные автомобили, которые ввозятся из Японии.

Кроме того, сообщается, что модели также будут комплектоваться системой ABS. Пока что фирма ещё не продлила регистрационные сертификаты на модели, но это состоится уже через несколько дней.

Что касается технических характеристик, то они останутся прежними. Модели УАЗ будут работать за счёт двигателей объёмом в 2.7 литра, которые имеют отдачу в 112 лошадиных сил.