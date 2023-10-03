Nissan показал новый кроссовер Hyper Urban

Компания Nissan рассекретила первую новинку, которую собирается показать на грядущем Токийском автосалоне, известном как Japan Mobility Show. Ей оказался некий городской кроссовер под названием Hyper Urban, который должен стать родственником уже продающегося электрического «паркетника» Ariya.

Как можно заметить на выложенных в Сеть скетчах, экстерьер модели Hyper Urban будет представлять собой резкий отход от нынешнего стиля Nissan, который использовался, в том числе и в проекте Ariya. Машина получит угловатые линии и поверхности, которые чем-то даже напоминают автомобили Hyundai.

Спереди у нового концептуального кроссовера японской марки будет светодиодная световая полоса во всю ширину, а также сильно изогнутый внутрь бампер, которым предстоит гармонировать с дверями-бабочками.

Интерьер поражает не меньше, чем экстерьер. Через заднюю часть машины внутри проглядываются кресла, похожие на лаунж, а также большие пуфики и массивный центральный экран, которым могут наслаждаться даже пассажиры на задних сиденьях.

Разумеется, львиная доля решений, показанных в прототипе на изображениях, являются непрактичными. Впрочем, Nissan это не смущает, поскольку пока это только концепция.

О технической стороне Hyper Urban «ниссановцы» умалчивают, но эта информация будет раскрыта уже совсем скоро на автосалоне в столице Японии. Сроки появления серийного варианта кроссовера Hyper Urban пока не раскрываются.