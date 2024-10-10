Новый Nissan Patrol (Y63) заметили перед отправкой к дилерам в Японии

Официальный дебют нового поколения внедорожника Nissan Patrol (Y63) состоялся в начале сентября. Автомобиль заметно изменился по сравнению со своим предшественником, сменив как дизайн, так и техническую часть. Сроки появления машины в продаже не раскрывались, но похоже, реализация вседорожника стартует уже в ближайшее время.

В интернете появились шпионские фотографии, на которых видна погрузка свежесобранных Nissan Patrol нового поколения на автовозы в Японии. Авторы снимков утверждают, что машины отправляются в дилерские центры «Страны восходящего солнца», а значит вскоре там начнутся их официальные продажи.

Напомним, со сменой генерации «Патрол» (в США машину продолжат называть Armada) прибавил в размерах, благодаря чему стал более вместительным для пассажиров (особенно на третьем ряду).

Внедорожник дополнили «экстремальной» версией Pro-4X, которая отличилась от простого «рамника» переделанным экстерьером, а также появлением атрибутов для офф-роуда, таких как защита днища, шин All-Terrain и электронной блокировки заднего дифференциала, которой можно управлять в зависимости от предпочтений водителя.

В качестве двигателя новый «Патрол» получил свежий 3,5-литровый бензиновый турбомотор V6 мощностью 425 л.с. и 700 Нм. Кроме него под капотом внедорожника ждут появления 3,8-литрового «атмосферника» на 316 л.с., но не сейчас, а, возможно, в следующем году. Ассистировать каждому из агрегатов предстоит девятиступенчатому «автомату».

Цены на машину объявят ближе к старту ее продаж.