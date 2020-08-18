Названы автомобили, которые стоит покупать этой осенью

Осень уже не за горами. Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчитский составил список автомобилей, которые рекомендует к покупке на вторичке осенью 2020 года, а также рассказал о том, что ждет российский авторынок в ближайшем будущем.

По словам эксперта, раньше автомобили в ценовой категории до 150 тысяч рублей «отлетали, как пирожки». С учетом пандемии денег на покупку таких машин у людей стало меньше, поэтому продажи в этом сегменте «подвисли». При этом покупать автомобили в данном сегменте эксперт все равно не советует, поскольку за эту цену машины продают не в лучшем техническом состоянии и порой с юридическими проблемами.

Ходовым сегментом названа ценовая категория в 300-500 тысяч рублей (иномарки на автомате), к которым относят Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid и другие. По мнению эксперта, осенью именно среди таких предложений можно найти неплохие варианты.

Кроме того, «не просел и не просядет» премиум-класс – Lexus, Toyota, Mercedes и BMW. Автомобили этих марок эксперт советует покупать до возможной второй волны коронавируса в конце сентября, но не стоит избегать вариантов старых годов выпуска.