Toyota хочет выпустить «убийцу» для Mazda Miata за 2 миллиона рублей

В далеком 2015 году Toyota показала журналистам и общественности перспективный родстер, который мог бы навязать конкуренцию в сегменте его бессменному лидеру Mazda MX-5.

Небольшой спортивный автомобиль обещал наличие лишь двух сидений спереди, а также гораздо более легкого кузова, чем в модели 86. Впрочем, в какой-то момент S-FR (именно так назвали прототип) исчез с радаров. Но не навсегда. По новым слухам, машину все же решили допустить к производству.

Издание «Forbes» сообщает, что «Тойота» намерена выпустить серийную версию модели S-FR в конце 2026 или начале 2027 года. Автомобиль, как и прежде, позиционируется как «убийца» Mazda MX-5 (Miata).

Доработкой проекта сейчас занимаются инженеры Daihatsu совместно со специалистами Suzuki, которые, по слухам, ранее готовили небольшой среднемоторный спорткар.

Не исключено, что в конечном счете именно его перепрофилировали в переднемоторное заднеприводное купе, которое хотят оснастить турбомотором. Знакомые с проектом инсайдеры пишут, что им окажется 3-цилиндровый «наддувный» агрегат, выдающий около 150 лошадиных сил.

Точно такой же двигатель хотят установить в возрожденный хэтчбек Toyota Starlet в версии GR Perfomance.

Внешне машину ждут определенные изменения по сравнению с концептом 2015 года. Спереди родстеру достанется уменьшенная решетка радиатора и измененные фары, а от агрессивного заднего антикрыла и гоночного диффузора сзади почти наверняка избавятся.

Что касается цены машины, то Toyota нацелилась на сумму в 22 тысячи 700 долларов (чуть дороже 2 миллионов рублей), что на 6 тысяч долларов дешевле (548 тысяч рублей), чем сегодня просят за Mazda MX-5. Это сделает автомобиль самым дешевым серийным родстером на планете.