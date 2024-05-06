Раскрыты самые популярные автомобили на планете

Все без исключения автопроизводители гонятся только за одним – высокой прибылью и объемами продаж своих машин. Чем популярнее их модели, тем больше им удается заработать и добиться успеха на коммерческом уровне.

Daily-Motor.Ru составил ТОП из шести самых продаваемых автомобилей в мире за всю историю автопрома. В шестерке лучших оказались исключительно японские и немецкие машины.

Toyota Corolla

Открывает рейтинг самых популярных автомобилей на планете Toyota Corolla. Это не только самая успешная модель в линейке компании, но еще и самых продаваемый авто в мире. На протяжении своего пути «Королле» удалось обзавестись более 50 миллионами покупателей по всему земному шару.

Volkswagen Golf

Серебро заслуженно получил Volkswagen Golf. Один из самых желанных автомобилей VW за всю историю на протяжении восьми поколений был распродан в мире в количестве более 35 миллионов копий.

Volkswagen Passat

Бронза досталась еще одному VW – но на этот раз более крупному Passat. Автопроизводителю из Вольфсбурга удалось реализовать более 28 миллионов единиц этой модели.

Honda Civic

На четвертом месте в рейтинге самых популярных машин в мире расположился Honda Civiс. Модель, которая по сегодняшний день превосходит своих конкурентов от управляемости и экономичности до надежности, убедила более 24 миллионов клиентов по всему миру приобрести ее и радоваться эксплуатации.

Volkswagen Beetle и Opel Corsa

Пятую и шестую строчку в ТОП-е зарезервировали за собой еще два «немца» – Volkswagen Beetle с объемом продаж свыше 23 миллионов единиц и Opel Corsa, который разошелся во всем мире тиражом более 18 миллионов штук.