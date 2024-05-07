Новое поколение Toyota Fortuner: раскрыты подробности

Toyota планомерно обновляет всю свою линейку внедорожников. Вслед за Land Cruiser и Land Cruiser Prado модернизацию ожидает еще один ее рамный вездеход – Fortuner. Накануне стало известно, что привнесет в этот проект смена поколений.

Актуальная генерация Fortuner построена на платформе IMV, но будущий внедорожник, по слухам, спроектируют на более современной «тележке» TNGA-F, известной по Land Cruiser 250/Prado и Land Cruiser 300, а также Lexus LX. Шасси поддерживает различные типы кузовов и двигателей, включая гибридные силовые агрегаты и все варианты ДВС.

Несмотря на переезд на новую платформу следующий Fortuner не откажется от своих внедорожных качеств.

Продавать машину собираются как в версии с задним, так и полным приводом, а под капотом планируют расположить 2,8-литровый дизельный мотор, который можно будет купить как в обычной, так и мягко-гибридной модификации с довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора.

Список оснащения внедорожника включит в себя множество современных систем безопасности, включая систему предупреждения о возможности столкновения, динамический радарный круиз-контроль, автоматический дальний свет, технологию распознания дорожных знаков и прокатившую помощь в вождении.

Кроме того, сообщается, что гидравлическая система рулевого управления в новом Fortuner уступит место блоку с электроусилителем для улучшения комфорта в управлении машины и большей эффективности самой системы.

Премьеру нового Fortuner ждут в конце 2024 года.