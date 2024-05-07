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Один из самых некрасивых автомобилей в мире превратили в хардкорный внедорожник

Машину выставили на продажу по цене в 1,2 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Pontiac Aztek стал известен многим по сериалу «Во все тяжкие», но даже он не позволил машине избавиться от звания одного из самых непривлекательных автомобилей на планете. Кроссовер стабильно попадает в ТОП-ы некрасивых авто, из-за чего не пользуется высоким спросом среди покупателей на «вторичке». 

Накануне один из таких автомобилей выставили на продажу в США. Но не в обычной версии, а в уникальной. Машину превратили в хардкорный внедорожник, которому непривлекательный дизайн для кроссовера напротив должен был оказаться к лицу. 

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Владелец Aztek из Миннесоты значительно увеличил клиренс машины, модернизировал ее подвеску, а также установил на автомобиль специальные колесные диски, обутые в «зубастые» покрышки. Дополнил картину ярко-красный цвет кузова, в который эту модель никогда не красили. 

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Описание к объявлению гласит, что за более чем 20 лет машина проехала 89 тысяч миль или всего 143 тысячи километров. 

Что касается цены машины, то она значительно превосходит стоимость простых «Ацтеков» и составляет 13 тысяч долларов, что эквивалентно сумме в 1,2 миллиона рублей по текущему курсу. 

Фото:Nfiempire

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