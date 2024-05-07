Один из самых некрасивых автомобилей в мире превратили в хардкорный внедорожник

Pontiac Aztek стал известен многим по сериалу «Во все тяжкие», но даже он не позволил машине избавиться от звания одного из самых непривлекательных автомобилей на планете. Кроссовер стабильно попадает в ТОП-ы некрасивых авто, из-за чего не пользуется высоким спросом среди покупателей на «вторичке».

Накануне один из таких автомобилей выставили на продажу в США. Но не в обычной версии, а в уникальной. Машину превратили в хардкорный внедорожник, которому непривлекательный дизайн для кроссовера напротив должен был оказаться к лицу.

Владелец Aztek из Миннесоты значительно увеличил клиренс машины, модернизировал ее подвеску, а также установил на автомобиль специальные колесные диски, обутые в «зубастые» покрышки. Дополнил картину ярко-красный цвет кузова, в который эту модель никогда не красили.

Описание к объявлению гласит, что за более чем 20 лет машина проехала 89 тысяч миль или всего 143 тысячи километров.

Что касается цены машины, то она значительно превосходит стоимость простых «Ацтеков» и составляет 13 тысяч долларов, что эквивалентно сумме в 1,2 миллиона рублей по текущему курсу.