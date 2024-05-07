Чаще всего кемперы для путешествий строят на шасси Mercedes-Benz Sprinter или Ford Transit, но иногда в их основу ложатся и более экзотические машины, особенно когда речь заходит о езде по бездорожью.

Компания «Nomadic Van Life» подготовила собственный приключенческий кемпер, построенный на базе японского внедорожного вэна Mitsubishi Delica 4×4 образца 1992 года (Delica Starwagon L300).

Разработчики называют получившийся автодом одним из самых кастомизированных «Делик» на планете. Изменения в машине выходят за рамки того, что можно увидеть снаружи, и включают в себя огромный пласт механических переделок и капитальный ремонт силовых агрегатов.

Конкретно этот кемпер оснащен 2,5-литровым двигателем Mitsubishi 4D56, работающим в паре с полностью перенастроенной 4-скоростной автоматической трансмиссией, раздаточной коробкой передач и комплектом интеркулера Nomadic Custom.

Силовая установка обладает настройкой производительности Stage 3 и способна разгонять машину до максимальной скорости в 121 километр в час.

За внедорожные качества в кемпере отвечает модернизированная подвеска с задними пневматическими амортизаторами Monroe и новыми передними амортизаторами Tough Dog, а также лифтом на 5 см. Машина ездит на 15-дюймовый стальных колесах, обутых в 29-дюймовые вездеходные шины Toyota Open Country.

Внутри автодом оснащен небольшим жилым модулем, который при желании можно трансформировать из скамеек в двуспальную кровать. Под ним располагаются отсеки для вещей, а сзади предусмотрен откидной багажник, состоящий из двух частей, в котором хранится запасное колесо и две канистры.

Не обошлось внутри и без импровизированной кухни, но она реализована в виде выдвижного механизма.

Что касается вспомогательных систем, то фургон оснащен инвертором мощностью 1000 Вт и дизельным стояночным отопителем с системой обогрева задней части салона.

Получившийся автомобиль выставили на продажу в США. За машину просят 39 тысяч 500 долларов или 3,6 миллиона рублей по нынешнему курсу.