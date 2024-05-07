Автодом Dacia Sandman: как мог бы выглядеть кемпер с дизайном Duster

Компания Dacia активно развивает формат спецверсий своих моделей для путешествий. Так, к примеру, не так давно автопроизводитель предложил комплект доработок для вэна Jogger, а затем представил кемпер-кит для нового поколения Duster.

На фоне этого пошли активные слухи о планах румынской марки создать собственный вместительный микроавтобус-фургон, который будет продаваться как автодом. И его можно будет сконфигурировать под запросы клиентов.

Журналисты даже выяснили, что один из таких проектов существует в документах компании и носит имя Sandman. Но накануне выяснилось, что ждать такого автомобиля не стоит. Как пишет портал «Motoractu», сейчас он представляет собой лишь макет и дальнейшие работы в отношении его не ведутся.

Тем не менее независимые дизайнеры уже успели пофантазировать насчет того, как будет выглядеть такая машина На изображениях автодом Sandman от Dacia получил дизайн, схожий по решениям с третьей генерацией кроссовера Duster. Машине достались Y-образная оптика, раздвижная дверь сбоку, а также бамперы и пороги, выполненные из неокрашенного пластика.

Предполагалось, что Sandman будет продаваться пустым внутри, так что все основное оборудование от столов и стульев до плиты, резервуара для воды и спального места нужно будет докупать в фирменном магазине Dacia по типу Sleep Pack, предложенного для Jogger и Duster.

Сколько мог бы стоить такой автодом? По мнению журналистов, машина расположилась бы в ценовой вилке от 20 до 25 тысяч евро, что эквивалентно 2-2,5 миллионам рублей по нынешнему курсу и вполне могла бы стать хитом в Европе.