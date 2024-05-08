Американцы оценили обновленный лимузин Aurus Senat 

Накануне мы рассказывали о том, что компания Aurus провела плановую модернизацию собственного седана Senat. Премьеру обновленной конфигурации люксовой 4-дверки приурочили к инаугурации президента РФ Владимира Путина. И, похоже, ее трансляцию смотрели не только в России, но и в США.

Американский автомобильный портал «CarsCoops» выпустил для своих читателей небольшую статью, в которой рассказал обо всех изменениях Aurus Senat Limousine, произошедших с обновлением.

В заметке «заокеанские» журналисты пишут, что модернизация экстерьера «Сенат» привела к тому, что теперь он больше похож на Bentley Flying Spur, нежели на Rolls-Royce Phantom, но все еще остается верен британской эстетике.

А вот о том, какие перспективы ждут эту модель, отзыв оказался витиеватым, явно намекая на то, что новый Senat теперь захочет приобрести и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, у которого в гараже уже есть один лимузин «Сенат», но дорестайлинговый вариант: