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Американцы оценили обновленный лимузин Aurus Senat 

Машину сравнили с Bentley Flying Spur

Текст: Алексей Шмидт
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Накануне мы рассказывали о том, что компания Aurus провела плановую модернизацию собственного седана Senat. Премьеру обновленной конфигурации люксовой 4-дверки приурочили к инаугурации президента РФ Владимира Путина. И, похоже, ее трансляцию смотрели не только в России, но и в США.

Американский автомобильный портал «CarsCoops» выпустил для своих читателей небольшую статью, в которой рассказал обо всех изменениях Aurus Senat Limousine, произошедших с обновлением. 

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В заметке «заокеанские» журналисты пишут, что модернизация экстерьера «Сенат» привела к тому, что теперь он больше похож на Bentley Flying Spur, нежели на Rolls-Royce Phantom, но все еще остается верен британской эстетике. 

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А вот о том, какие перспективы ждут эту модель, отзыв оказался витиеватым, явно намекая на то, что новый Senat теперь захочет приобрести и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, у которого в гараже уже есть один лимузин «Сенат», но дорестайлинговый вариант:

«Нравится он вам или нет, но Senat (в версии Limousine) в любом случае недоступен для покупки.
В настоящее время Aurus производит эти машины только для кортежа Путина. Впрочем, если вы читаете эти строки где-нибудь в верховьях Корейского полуострова и завидуете этому обстоятельству, то производство автомобиля обещают расширить в 2025 году на бывшем заводе Toyota в Петербурге».

Источник:CarsCoops
Фото:НАМИ

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