Австралийцы назвали среднеразмерные автомобили, которые можно и нужно купить в 2024 году

Среднеразмерные легковушки постепенно теряют покупателей. Причем эта тенденция характерна не только для России, но и для всего мира, где люди точно так же стремятся приобрести считающиеся более практичными кроссоверы и внедорожники.

Австралийский журнал «CarExpert» опубликовал ТОП лучших вариантов среднеразмерных легковых автомобилей, которые все еще продаются на мировом рынке и стоят того, чтобы на них обратили внимание в 2024 году.

Первое место в этом рейтинге неожиданным образом занял китайский седан BYD Seal, который назвали хоть и не идеальным автомобилем, но предлагающим многое за свои деньги.

В качестве альтернативы для него журналисты из «Зеленого континента» предложили BMW M340i, который по их мнению обладает роскошным интерьером и высокой эффективностью на шоссе.

Кроме них австралийцы советуют присмотреться к более традиционным вариантам, таким как Toyota Camry или Mercedes-Benz C-Class.

Первый будет интересен тем, кто ценит надежность, а второй людям, которых привлекает дизайн, эргономика и качественный интерьер.

Mercedes-Benz C-Class

В ТОП лучших предложений в классе среднеразмерных легковых машин по версии австралийских экспертов также вошли: Skoda Octavia, Hyundai Ioniq 6, Genesis G70, BMW i4 и Audi A4 Allroad.