Самые надежные и ненадежные автомобильные марки по версии европейцев

Все привыкли к тому, что большинство рейтингов надежности автомобилей публикуется независимыми американскими аналитическими изданиями вроде «J.D.Power» или «Consumer Reports», но собственная статистика в этой категории ведется и в Европе. Причем не только немцами.

Испанская организация по защите прав потребителей «OCU» составила список самых надежных и ненадежных автомобильных марок за 2024 год. В исследовании использовались отзывы автомобилистов из девяти европейских стран. Их попросили рассказать о поломках, с которыми они столкнулись с момента покупки своих машин, а также об уровне удовлетворенности своим транспортным средством. Результаты получились интересными.

В десятке самых надежных брендов первенствовали японцы. Представители автопрома «страны восходящего солнца» заняли сразу четыре первых мест, а в ТОП-10 застолбили за собой целых семь позиций.

1 место – Lexus (рейтинг надежности 98 баллов);

2 место – Suzuki (93 балла);

3 место – Subaru (93 балла);

4 место – Toyota (91 балл);

5 место – Cupra (91 балл);

6 место – Kia (89 баллов);

7 место – Smart (89 баллов);

8 место – Honda (89 баллов);

9 место – Mitsubishi (89 баллов);

10 место – Nissan (87 баллов).

Что касается противоположного конца этого рейтинга, то самыми ненадежными марками в 2024 году по версии европейцев оказались:

1 место – Land Rover (рейтинг надежности 64 балла);

2 место – Opel (76 баллов);

3 место – Peugeot (80 баллов);

4 место – Citroen (80 баллов);

5 место – Volkswagen (80 баллов);

6 место – Ford (80 баллов);

7 место – Lancia (80 баллов);

8 место – Renault (82 балла);

9 место – Skoda (82 балла);

10 место – Volvo (82 балла).