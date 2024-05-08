В Китае создали пародию на Mini Cooper за 228 тысяч рублей

В том, что Китай способен скопировать практически все, что существует на планете, нет ничего нового. Но когда дело доходит до машин, то иногда результаты таких проектов удручают.

Накануне «Поднебесный» автопром, который за последние годы научился делать вполне неплохие автомобили, неожиданно «выплюнул» очередную подделку. На этот раз автомобиля Mini Cooper.

Разумеется, автором этой пародии на знаменитую британскую модель является ни Geely и ни Chery, а никому не известная фирма Shandong Alma Technology Co.

Машина получила название Alma M-200 и начала продаваться на популярных китайских классифайдах по цене эквивалентной 228 тысячам рублей (18 тысяч юаней).

Забавно, но на официальном сайте этой компании говорится о том, что ее партнерами являются BMW, Buick, Audi, Infiniti, Toyota и Ford, но найти подтверждения этой информации в Сети невозможно.

Хэтчбек представляет собой электромобиль, внешне сильно напоминающий оригинальный Mini Cooper и оснащенный двигателем мощностью 1500 Вт. Внутри него может расположиться до четырех человек.

Емкость аккумулятора остается загадкой, хотя как раз она максимально важна, учитывая, что речь идет об электрокаре.

Вместе с тем на сайте Shandong Alma Technology Co. с гордостью заявлено, что на заряд батареи в Alma M-200 уходит в среднем до 3 часов, а каждое колесо машины оснащено дисковыми тормозами.

Кроме того, в оснащение машины входят камера заднего вида и даже мультимедийная система.