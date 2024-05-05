Эти автомобили требуют самых низких затрат на обслуживание и ремонт в долгосрок

С момента появления компании Tesla в 2003 году руководство этой марки в лице Илона Маска стабильно твердило о том, что основным преимуществом электрокаров станут низкие затраты на ТО и ремонт по сравнению с машинами, работающими на ДВС. И вот, наконец-то, это подтвердилось.

Аналитическое агентство «Consumer Reports» опубликовало свежее исследование, в котором назвало Tesla автопроизводителем с самыми низкими затратами на обслуживание и ремонт в мире в долгосрочной перспективе.

В формировании рейтинга учитывались результаты опроса тысяч автовладельцев, которым предстояло ответить не только на вопросы о затратах на ТО и ремонт своих машин с первого по пятый год эксплуатации, а также с шестого по десятый, но еще и подтвердить эту информацию документально.

Несмотря на в целом скептическое отношение к надежности автомобилей Tesla, именно ей удалось стать лучшей по этому показателю. В среднем владельцы таких машин тратили за 5 лет 4 тысячи 35 долларов (370 тысяч рублей).

На втором месте в списке лучших оказался Buick (4 тысячи 900 долларов или 448 тысяч рублей), разделивший эту позицию с Toyota, а тройку замкнул Lincoln с результатом в 5 тысяч 40 долларов (460 тысяч рублей по нынешнему курсу).

На противоположном конце этого ТОП-а расположились сразу четыре представителя немецкого автопрома и один британского: BMW, Audi, Mercedes-Benz, Porsche вошли в список аутсайдеров, а самым дорогим по затратам на ТО и ремонт брендом стал Land Rover, обладатели машин которого за 5 лет в среднем тратят на это 19 тысяч 250 долларов (около 1,7 миллиона рублей).