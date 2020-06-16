Новый Nissan X-Trail представлен официально

Фото: Nissan

Японский кроссовер Nissan X-Trail (он же Nissan Roque) пережил смену поколений. Четвёртая генерация этой модели стала практичнее, безопаснее, а также интереснее с точки зрения внешнего облика.

В качестве платформы для новинки выступила модернизированная архитектура CMF-C/D разработки Nissan с задней многорычажной подвеской.

Новая генерация Rogue/X-Trail стала чуть компактнее предшественника. Длина сократилась на 43 мм, высота – на 53 мм, а размер колесной базы урезали на 3 мм. Несмотря на это, за счет более продуманной компоновки для пассажиров второго ряда появилось больше пространства для ног, а объем багажника вырос на 80 литров, но от третьего ряда сидений пришлось отказаться.

В арсенал базовой версии кроссовера вошли: 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto (9-дюймовый дисплей с навигацией предложен опционально). В «топе» уже штатной является цифровая «приборка», а также система ProPilot Assist с дальнобойным радаром и широкоформатной камерой, помимо которых владельцы смогут воспользоваться беспроводной поддержкой Apple CarPlay, беспроводной зарядкой гаджетов и продвинутой аудиосистемой фирмы Bose с десятью динамиками.

Первым рынком для нового Nissan Rogue станет США, где кроссовер предложат покупателям с 2,5-литровым атмосферным двигателем от седана Altima на 182 лошадиные силы, связку которому составит вариатор. До американских дилеров автомобиль доберется этой осенью. В Россию новый X-Trail привезут не раньше 2020 года.