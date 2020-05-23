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Несмотря на то, что презентация нового, четвертого по счету поколения кроссовера Kia Sorento состоялась еще два месяца назад, пока эта модель продается исключительно на корейском авторынке.

До европейского рынка автомобиль доберется уже в ближайшее время, а до России не так скоро. Как сообщает портал «Autonews», российские продажи нового Sorento стартуют не раньше второй половины 2020 года. Моторная линейка пока не анонсирована.

Кроме того, стало известно, что в этом году отечественные дилеры начнут реализацию обновленного рамного внедорожника Kia Mohave, дебютировавшего летом прошлого года. Автомобиль получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) еще в декабре 2019 года, но старт его продаж был отложен сначала до весны, а теперь и до конца 2020 года.

Согласно информации, опубликованной в сертификационном документе, новый Mohave будут предлагать в РФ с безальтернативным 3-литровым турбодизельным агрегатом на 249 лошадиных сил при 560 Нм момента, связку которому составит 8-диапазонная автоматическая коробка передач и полный привод.