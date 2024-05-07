Citroen сделает ставку на новый кросс-купе Basalt Coupe

Французская марка Citroen готовится к расширению своего модельного ряда в сегменте SUV, готовя новый купеобразный кроссовер с именем Basalt. Компактный кросс-купе станет четвертой моделью в рамках программы C-Cubed и будет продаваться на развивающихся рынках.

По свежей информации, в основу новинки «Ситроена» ляжет модульная архитектура CMP. Купе-кроссовер может позаимствовать некоторые кузовные панели и элементы дизайна у C3 Aircross, включая светодиодные дневные ходовые огни и капот, но радиаторная решетка у Basalt будет собственной и состоящей из двух частей.

Кроме того, внешне машина удивит наличием прожекторных фар с дымчатым эффектом, выраженными плечевыми складками, покатой линией крыши и оквадраченными колесными арками с глянцевой отделкой.

Автомобилю достанутся скрытые в кузове дверные ручки, большие светодиодные задние фонари, а также бампер, выкрашенный сразу в два цвета.

Как будет выглядеть интерьер машины пока неизвестно. Инсайдеры пишут, что кроссовер обзаведется передней панелью, похожей на C3 Aicross, а также предложит водителю и пассажирам такие функции как: беспроводная зарядка для смартфона, электрически складывающиеся зеркала, круиз- и климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки и многое другое.

Под капотом нового Basalt, вероятно, расположится 1,2-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 110 лошадиных сил, в паре с которым будет трудиться как «механика», так и классический «автомат».

Премьера Citroen Basalt Coupe состоится в середине 2024 года, а в начале 2025-го года у машины появится полностью электрическая версия.