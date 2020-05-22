Бюджетные автомобили Chevrolet добрались до дилеров

Фото: Chevrolet

Первые экземпляры бюджетных автомобилей с шильдиками Chevrolet, ранее носившие логотипы Ravon, добрались до дилеров, но пока не российских, а белорусских. У нас автомобили, выпускающиеся UzAuto Motors, появятся этим летом.

Первая партия машин, поступивших в дилерских центры Беларуси, состоит из трех моделей: Chevrolet Spark, Chevrolet Nexia и Chevrolet Cobalt.

Стоимость стартовой комплектации Spark начинается от 24 тысяч 885 белорусских рублей или 740 тысяч российских рублей по текущему курсу. В каждой из версий этот городской хэтчбек оснащается 1,3-литровым 85-сильным двигателем и 4-скоростной автоматической трансмиссией.

За седан Nexia просят от 24 тысяч 643 белорусских рублей или 733 тысячи наших рублей. В оснащение этой модели входит 107-сильный бензиновый мотор, способный работать как с МКПП, так и «автоматом».

Chevrolet Cobalt, предлагающийся с аналогичными силовыми агрегатами с Nexia, оценен в сумму от 25 тысяч 247 белорусских рублей, что при пересчете по текущему курсу составляет 751 тысячу российских рублей.