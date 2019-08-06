BMW M3 всё-таки получит механическую коробку передач

Представитель одного из подразделений компании BMW раскрыл некоторые подробности автомобиля нового поколения модели М3.

Напомним, что актуальная модификация появилась в продаже 5 лет назад. Новая же версия будет презентована во Франкфурте в рамках профильного автосалоны. Как оказалось, в основе нового автомобиля будет лежать трёхлитровый мотор с кодом S58. При этом, отдача двигателя пока не сообщается, хотя в других автомобилях силовой агрегат имел мощность от 480 до 510 лошадиных сил. Предполагается, что седан получит более высокие динамические показатели.

Для новинки будет доступна система полного привода. При этом версия с механической коробкой передач всё-таки сохранится. Россиянам можно смело рассчитывать на появление нового автомобиля в стране, так как за первое полугодие на российском рынке было реализовано более двух с половиной тысяч автомобилей актуальной модификации.