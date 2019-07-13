Опубликован тизер нового поколения Nissan Juke

Компания Nissan опубликовала на своих страницах в социальных сетях первый официальный тизер нового поколения компактного кроссовера Juke. Презентация автомобиля состоится уже 3 сентябре 2019 года, о чем японцы сообщили в подписи к изображению части «паркетника».

Судя по тизеру, новый Juke получит 2-уровневую оптику с узкими ДХО и указателями поворотов, установленными сверху, а также круглыми блоками фар головного света в нижней части бампера. Как и предшественник, новый «Жук» оснастят V-образной радиаторной решеткой и защитными накладками на арках.

В качестве платформы для новинки выступит абсолютно новая архитектура CMF-B, разработанная альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. На этой же «тележке» построен новый хэтчбек Renault Clio.

В моторную линейку нового Juke с учетом данной платформы должны войти 1- и 1,3-литровые бензиновые агрегаты, а также 1,5-литровый «дизель» dCi. Не исключен также вариант с бензиновым 1,6-литровым турбомотором на 200 «скакунов».

Продажи нового Nissan Juke в Европе стартуют в первом квартале 2020 года.