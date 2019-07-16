Chevrolet Camaro получил невероятный мотор

Одно из самых знаменитых ателье Specialty Vehicle Engineering рассказали о своём новом достижении. На этот раз тюнингом обзавёлся автомобиль модели Chevrolet Camarо.

Изюминкой нововведений стал мощнейший мотор, который имеет рабочий объём в 6.8 дюймов. Таким образом его производительность доходит вплоть до тысячи лошадиных сил. Кроме того, автомобиль оснастили алюминиевыми поршнями, модернизированной топливной системой, а также обновленной дроссельной заслонкой, которая увеличилась на 10 процентов.

В салоне автомобиля красуются высококлассные сидения Recaro. Для того, чтобы поездка была более комфортной, машина оснащается адаптивной подвеской. Капот был изготовлен из углеродного волокна, в лучших традициях суперкаров. Боковая графика намекает на восхитительную модернизацию, над которой трудились эксперты ателье. Приобрести машину в таком исполнении можно в 9 оттенках, при этом сам капот будет окрашен под цвет кузова.