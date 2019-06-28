Китайский кроссовер GAC GS8 будут продавать в России

Китайская автомобильная марка GAC сертифицировала большой кроссовер GS8, что позволяет начать его продажи на российском авторынке. На прошлой неделе первая партия этих автомобилей была замечена на автовозе в Московской области. Следующим шагом для данной модели станет ее выход в продажу в России.

По информации портала «Китайские автомобили», реализация нового кроссовера GAC GS8 стартует уже в августе этого года.

Вместе с GS8 GAC проводила параллельно сертификацию минивэна GM8 и кроссовера GS5, однако пока данных о них в базе Росстандарта нет.

Что касается стоимости нового вседорожника GAC GS8, то она еще не объявлена. Предполагается, что она составит не менее 1 миллиона 800 тысяч рублей.