Пункты ТО заставят купить фотоаппараты

Разработчики проекта реформирования в сегменте прохождения техосмотра сообщили о том, что ими было принято решение отказаться от видеокомплексов и использовать только фотоаппараты.

Согласно официальной статистике, в настоящий момент «левые» диагностические карты приобретает подавляющее большинство автомобилистов. Исходя из этого говорить о снижении аварийности на дорогах по причине неисправности техники просто невозможно. Именно поэтому сферу ТО решили реформировать, чтобы добиться прозрачности и точному следованию законов.

Так, вчера был принят законопроект во втором чтении, который подразумевает необходимость обязать всех операторов ТО приобрести фотоаппараты. Далее снимки с информаций будут отправляться в единую базу данных. Хотя, по сути, она ещё не была введена в использование.