Кроссовер Baojun RS-5 по цене «Весты» вышел в продажу

На китайском авторынке стартовали продажи нового кроссовера Baojun RS-5, созданного совместным предприятием General Motors и SAIC.

Автомобиль спроектирован на новейшей архитектуре, а габариты вседорожника оказались следующими: длина – 4570 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1720 мм. Размер колесной базы равен 2700 мм.

Под капотом кроссовера установлен 1,5-литровый турбированный двигатель на 151 лошадиную силу, сочетающийся с бесступенчатым вариатором CVT. Привод – только передний.

За новый китайский «паркетник», в базовое оснащение которого входит: электронный «ручник», виртуальная приборная панель, 2-зонный климат-контроль и мультимедийная система с сенсорным дисплеем, просят от 96 тысяч 800 юаней, что эквивалентно сумме в 930 тысяч рублей. Отметим, что примерно за эту же сумму сейчас продают в России «топовую» версию универсала Lada Vesta SW Cross.