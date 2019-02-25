Трассу на Дальнем Востоке могут не закончить вовремя

На сайте Счётной палаты появилось сообщение о том, что трассу, возводимую на Дальнем Востоке, которая будет проходить от Владивостока до Находки, не смогут сдать в эксплуатацию в сроки.

Дело в том, что работы уже значительно отстают от плана. В ходе проведения различных проверок были выявлены нарушения, на устранение которых потребовалось время. Сообщается, что на начало зимы дорога должна была быть готова почти наполовину, однако по факту работы проведены лишь на 35 процентов.

В качестве основных причин такого заключения специалисты называют неправильно подготовленную проектно-сметную документацию, хотя на неё и было потрачено 160 миллионов рублей. По плану дорогу должны были открыть уже в следующем году, но многие даже не надеются на это. Ведь даже не были решены многие организационные вопросы, в частности, не определён исполнитель, который будет заниматься участком дороги с 43 по 146 километр. И это несмотря на то, что Путин поручил решить эту проблему до лета прошлого года.