Lexus привез в Россию спецверсию кроссовера NX

Компания Lexus объявила о том, что начиная с 11 января 2018 года в России стартует прием заказов на новую спецверсию кроссовера NX с приставкой Black Vision. Новая модификация японского «паркетника» спроектирована на базе комплектации NX200 Comfort и NX200 AWD Progressive.

Визуально отличить NX Black Vision можно будет по обновленным колесным дискам, черным корпусам наружных зеркал заднего вида, решетки радиатора в затемненном варианте и шильдикам Black Vision.

Кроме того, кроссоверы оснащены электроприводом багажника, интеллектуальной системой доступа в салон, системой запуска двигателя Smart Entry&Push Start.

Стоимость спецверсии Black Vision составляет 2 миллиона 686 тысяч рублей за переднеприводное исполнение и 2 миллиона 779 тысяч рублей за полноприводное.