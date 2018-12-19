Регионы РФ получили дополнительные деньги на ремонт дорог в конце года

Правительство Российской Федерации выделило регионам ещё 12 миллиардов рублей на модернизацию дорожного покрытия.

Многие удивились такой новости, ведь конец года – далеко не лучшее время для получения финансовой прибавки. Ремонтировать дороги сейчас не сезон, да и в декабре все обычно подбивают результаты финансовой деятельности. Однако, правительство России, похоже, решило закрыть на это глаза.

Пока что остаётся непонятным, когда именно полученные регионами средства должны быть освоены. Большая часть суммы направлена в 14 субъектов для проведения масштабных строительных работ. Больше всего получит Камчатка, Нижегородская и Самарская область. Остальные средства распределены между 9 регионами. На эти деньги власти должны довести дороги до нормативного состояния.

Многие опасаются, что в целях быстрой реализации средств региональные власти начнут ремонт и строительство дорог в срочном порядке прямо сейчас. В таком случае о качестве будущих дорог и эффективности поступка правительства как такового будет сложно сказать что-то положительное. Эксперты же убеждены, что деньги подлежат реализации только с наступлением подходящей погоды, поэтому они не будут потрачены напрасно.